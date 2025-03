Oasport.it - LIVE Snowboard, PSL Winterberg 2025 in DIRETTA: dieci azzurri approdano agli ottavi

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.15 Si è aperta l’ultima tappa stagionale a, in Germania, della Coppa del Mondo 2024-dialpino: per l’ultima gara individuale, sia per il settore maschile che per il comparto femminile, sono andate in scena le qualificazioni del PSL, con 10su 12 promossi. Quattro su quattro tra le donne, dove però il miglior crono è della tedesca Ramona Theresia Hofmeister in 1’13?92, ma l’Italia cala il poker, anche seci saranno due derby: Lucia Dalmasso, quarta a 0?78, affronterà Jasmin Coratti, 13ma a 2?54, mentre Elisa Caffont, quinta a 0?85, sfiderà Elisa Fava, 12ma a 2?52. Avanzano sei degli ottotra gli uomini, anche se il miglior tempo è del sudcoreano Lee Sangho, primo in 1’08?91. In questo caso non ci saranno derby tra italiani: secondo Maurizio Bormolini a 0?29, quarto Roland Fischnaller a 0?35, quinto Aaron March con lo stesso distacco, sesto Gabriel Messner a 0?50, ottavo Daniele Bagozza a 0?72, sedicesimo Mirko Felicetti a 1?69.