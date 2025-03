Oasport.it - LIVE Snowboard, PSL Winterberg 2025 in DIRETTA: al via le fasi finali!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.27 Penultima batteria, tocca all’austriaca Sabine Payer affrontare la slovena Gloria Kotnik. Rispettivamente sesta ed undicesima dopo le qualificazioni.14.26 Squillo di Maderova che inverte il pronostico della vigilia estromettendo la svizzera Zogg, 10 i centesimi di ritardo di quest’ultima. Ceca ai quarti.14.25 Sesta heat che vede al cancelletto la svizzera Julie Zogg fronteggiare la ceca Zuzana Maderova.14.24 Ingiocabile la solita Tsubaki Miki che chiude una run perfetta concedendo 91 centesimi alla coreana. Che stagione per la giapponese, un martello!14.23 Sfida asiatica nella quinta batteria, pronte in partenza la giapponese Tsubaki Miki e la sudcoreana Haerim Jeong. Per la giapponese secondo tempo in qualifica.14.22 Discesa senza patemi per Hofmeister che chiude in serenità davanti al pubblico di casa grazie al DNF dell’austriaca Kainz, a terra dopo le prime porte.