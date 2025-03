Oasport.it - LIVE Skicross, Craigleith 2025 in DIRETTA: finalissima per Jole Galli, Deromedis out per problemi fisici

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.26 Tantissimo Canada che porta 3 atleti su 4 in questa seconda heat delle semifinali. Al cancelletto Kevin Drury, Reece Howden, Gavin Rowell ed il ceco Daniel Paulus.17.22 Mobaerg e Wilmsmann enormemente staccati dal resto del quartetto. Subito out Fiva, ”steso” dal tentativo di sorpasso all’interno di Danksagmueller. Run under review.17.21 Prima run che vede scattare lo svizzero Alex Fiva, lo svedese David Mobaerg, il tedesco Florian Wilmsmann (osservato speciale) e l’austriaco Christoph Danksagmueller.SEMIFINALI MASCHILI17.18 Fanny Smith la più veloce di tutte! Alle sue spalle la canadese Courtney Hoffos. Small final per Sabbatel e Mobaerg!17.17 Seconda ed ultima semifinale femminile: si preparano la francese Marielle Sabbatel, la svizzera Fanny Smith, la svedese Linnea Mobaerg e la padrona di casa Courtney Hoffos.