Oasport.it - LIVE Skicross, Craigleith 2025 in DIRETTA: Deromedis out per problemi fisici, si complica la classifica. Semifinale per Jole Galli

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.11 Vola il Canada quest’oggi: è doppietta firmata dal solito Howden, in collaborazione con Rowell. Out il francese Duplessis (secondo nelle qualificazioni).17.10 Chiude il programma dei quarti la sfida tra: Duplessis (FRA), i due canadesi Howden e Rowell ed il tedesco Fischer.17.09 Out a sorpresa Mahler. Passa primo in batteria il connazionale canadese Kevin Drury, alle sue spalle qualificato anche il ceco Daniel Paulus.17.08 Terza run, in partenza i canadesi Kristofor Mahler e Kevin Drury, insieme al duo padrone di casa anche lo svedese Fredrik Nilsson ed il ceco Daniel Paulus.17.07 Continuo nella sua heat Florian Wilmsmann (2° e qualificato in). Non sbaglia neanche lo svedese Mobaerg che chiude davanti a tutti in batteria.17.05 Seconda batteria: David Mobaerg (SWE), Florian Wilmsmann e Tobias Mueller (GER), Romain Detraz (SUI).