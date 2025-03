Oasport.it - LIVE Skicross, Craigleith 2025 in DIRETTA: Deromedis out per problemi fisici, evapora il primo posto, quarta Jole Galli

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.51 Florian Wilmsmann vola via e vince la tappa di. DNF incredibile per Mobaerg che cade in seguito ad una brutta uscita dal salto mentre occupava la prima posizione. Secondoper il canadese Recce Howden, terzo Kevin Drury.17.49 S’infuoca la finalissima. E’ soprattutto una sfida cruciale in ottica classifica tra il canadese Reece Howden ed il tedesco Florian Wilmsmann. Occhio anche alla continuità dello svedese David Mobaerg e al talento del canadese Kevin Drury, quasi perfetto quest’oggi sulle nevi di casa.BIG FINAL MASCHILE17.47 Alex Fiva supera nel finale il canadese Gavin Rowell (19 centesimi di ritardo) e chiude al 5°. Rispettivamente settimo ed ottavo Danksagmueller e Paulus. Tra pochi minuti la finalissima.17.45 A caccia del quinto: pronti a scattare Alex Fiva (SUI), Gavin Rowell (CAN), Daniel Paulus (CZE) e Christoph Danksagmueller (AUT).