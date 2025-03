Oasport.it - LIVE Skicross, Craigleith 2025 in DIRETTA: comincia la fase finale, Deromedis deve reagire

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.33 Seconda batteria, al cancelletto il nostro DOMINIK ZUECH che affronterà lo svizzero Tobias Baur, l’austriaco Johannes Rohrweck e il tedesco Jonas Bachl-Staudinger.16.32 Christoph Danksagmueller e Alex Fiva i più rapidi in batteria, primi a volare ai quarti di!16.30 Prima heat che vede protagonisti i due svizzeri Alex Fiva e Marc Bischofberger, insieme allo svedese Erik Mobaerg e l’austriaco Christoph Danksagmueller.OTTAVI DIMASCHILI16.27 3 minuti allo start delle fasi finali: si parte, come di consueto, dal tabellone degli ottavi maschili per poi saltare ai quarti difemminili!16.25 Quattro gli azzurri qualificati alla. Sul fronte maschile presente Simone(22esimo), Dominik Zuech (25esimo), Davide Cazzaniga (27°) ed Edoarzo Zorzi (31°).