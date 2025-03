Oasport.it - LIVE Short track, Mondiali 2025 in DIRETTA: Spechenhauser in finale nei 1500, cade Sighel. Tris di azzurre in semifinale nei 1000

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA7.45: Tra dieci minuti le due finali deimaschili. C’è l’azzurro LucanellaA.7.42: Batteria veloce e dunquediqualificate in semi! Anche Gloria Ioriatti avanza7.41. Ci saranno sicuramente duein semi, Confortola è seconda alle spalle di Desmet che ha rimontato nele vinto la batteria. Ioriatti è terza e potrebbe essere ripescata7.39. Ci sono due, Confortola e Ioriatti, al via del quarto e ultimo quarto di. Le protagoniste:1 4 DESMET Hanne BEL2 39 NAKASHIMA Mirei JPN3 26 IORIATTI Gloria ITA4 24 CONFORTOLA Elisa ITA5 40 KONYA Zsofia HUN7.38: Gara lineare, vince lo’olandese X. Velzeboer, seconda la canadese Sarault, terza la polacca Stormowska7.36. Queste le protagoniste del terzo quarto di:1 3 VELZEBOER Xandra NED2 9 SARAULT Courtney CAN3 43 TOPOLSKA Gabriela POL4 13 STORMOWSKA Kamila POL5 31 LETAI Julie USA7.