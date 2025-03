Oasport.it - LIVE Short track, Mondiali 2025 in DIRETTA: nessuna medaglia per l’Italia, Fontana quarta nei 1000 metri

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.03 Termina la seconda giornata deidi. Italia che esce senza medaglie dal sabato odierno. Ariannaè l’atleta che è andata più vicina al metallo, sfiorando il podio nei: purtroppo l’azzurra si è fermata allaposizione, non capitalizzando la prima delle tre chance a disposizione di conquistare unaindividuale.11.00d’oro per il Canada! Vittoria mai in discussione per le nordamericane, seconda posizione a sorpresissima per la Polonia. I Paesi Bassi si accontentano delladi bronzo.10.59 Inizia l’ultimo giro, Canada, Polonia e Paesi Bassi in lotta per il successo.10.58 Polonia seconda alle spalle del Canada, il Kazakistan tappa i Paesi Bassi che perdono un po’ di terreno dalla testa.