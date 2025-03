Oasport.it - LIVE Short track, Mondiali 2025 in DIRETTA: giornata avara di soddisfazioni per l’Italia, Fontana quarta nei 1000 metri

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9.42 Inizia la seconda semifinale, ecco la startlist.1FAN KexinGONG LiWANG XinranZHANG Chutong405 China CHN2AZHGALIYEVA AlinaKHAN YanaTIKHONOVA OlgaYERMEK Malika407 Kazakhstan KAZ3HIRAI AmiKUROKAWA KiiNAKASHIMA MireiTAKAHASHI Hana408 Japan JPN4MALISZEWSKA NataliaMAZUR NikolaSTORMOWSKA KamilaTOPOLSKA Gabriela406 Poland POL9.39 Canada e Paesi Bassi qualificate per la Finale A.9.38 Il Canada allunga, dietro Paesi Bassi, Corea e Ungheria si danno battaglia per la seconda posizione.9.37 Sempre le nordamericane in testa a 12 tornate dal termine.9.36 Canada al comando dopo il primo minuto di gara, a seguire troviamo Paesi Bassi e Corea del Sud.9.36 Inizia la prima semifinale.9.33 La lista di partenza della prima semifinale.1 404 Republic of Korea KOR2 403 Netherlands NED3 401 Canada CAN4 409 Hungary HUN9.