Oasport.it - LIVE Short track, Mondiali 2025 in DIRETTA: azzurri in finale nella staffetta mista! Spechenhauser avanza nei 1500, cade Sighel

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA7.26: Tra poco i quarti didei 1000 femminili.prima batteria c’è Arianna Fontana. Queste le protagoniste. Le prime due più i due migliori tempi in semi:1 105 FONTANA Arianna ITA2 12 VELZEBOER Michelle NED3 1 KIM Gilli KOR4 41 SZILICZEI-NEMET Rebeka HUN5 17 GONG Li CHN7.25: Dopo un lungo conciliabolo ripescato per lal’australiano Corey che era stato danneggiato dal francese7.20: La vittoria va al canadese Dandjinou. Si stanno controllando eventuali scorrettezze e squalifiche7.19: LUCAE’ INdavanti a lui il coreano Kim ed ilsi fa meno complicato per l’azzurro che chiude senza problemi al secondo posto7.17: Caduta alle spalle diche è terzo quando mancano 5 giri7.15: Ci prova l’altro azzurro,a centrare la