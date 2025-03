Oasport.it - LIVE Short track, Mondiali 2025 in DIRETTA: azzurri in finale nella staffetta mista! Sighel e Fontana a caccia di medaglie

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA7.03: Al via tra poco le semifinali dei 1500 maschili7.00: Tra le donne saranno tre le italiane impegnate sul ghiaccio, tutte al via nei 1000 metri, unica gara femminile prevista per questo sabato. Le punte, Ariannae Elisa Confortola, tenteranno l’assalto al podio: da un lato troviamo la capitana della squadra azzurra, la quale ambisce a collezionare una medaglia per la nona volta in un’edizione iridata, dall’altro una giovanissima consacratasi in questa stagione. La terza azzurra sarà Gloria Ioratti.6.57: Due i nomi sui quali l’Italia fa maggior affidamento. In campo maschile, la stella Pietrodovrà trascinare tutta la squadra, uscita malconcia dall’eliminazione dellanelle ultime due stagioni ha effettuato un’ulteriore salto di qualità, e si vorrà confermare ai vertici andandosi a prendere il maggior numero di metalli possibili.