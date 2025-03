Oasport.it - LIVE Sci alpino, Gigante Hafjell 2025 in DIRETTA: si parte alle 9.30, la startlist

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DINZABuongiorno agli amici di OA Sport, e benvenuti alladello slalomdi, gara di apertura della seconda tappa norvegese della Coppa del Mondo 2024-di scimaschile. Dopo il week end dedicatodiscipline veloci a Kvitfjel, è il momento delle discipline tecniche con unoggi e uno slalom domani sulle nevi di, ultimi due appuntamenti prima delle finali di Coppa del Mondo in programma la prossima settimana negli States a Sun Vy.Ancora una volta tutti contro Marco Odermatt. Si può riassumere così l’attesa per ilmaschile di, ottavo appuntamento stagione per questa specialità. Il campione svizzero è il principale indiziato per salire sul gradino più alto del podio, anche se i rivali non mancano e quest’anno è stato meno dominante rispetto al passato, lo conferma il quarto posto ottenuto nella gara iridata.