Oasport.it - LIVE Sci alpino, Gigante Hafjell 2025 in DIRETTA: Meillard in testa, Odermatt insegue. de Aliprandini indietro

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA10.00: Grande manche dello statunitense Radamus che, nonostante qualche imprecisione, è settimo a 76 centesimi dalla9.59: L’austriaco Feller chiude lontano dai primi, è 15mo a 2?12 dalla9.56: Questa la classifica dopo le prime 15 discese:1 LoicSUI 1:09.402 Thomas Tumler SUI +0.083 MarcoSUI +0.304 Stefan Brennsteiner AUT +0.515 Lucas Pinheiro Braathen BRA +0.536 Alexander Steen Olsen NOR +0.637 Raphael Haaser AUT +1.118 Filip Zubcic CRO +1.189 Atle Lie McGrath NOR +1.2510 Thibaut Favrot FRA +1.3711 Timon Haugan NOR +1.3812 Luca DeITA +1.4313 Marco Schwarz AUT +1.4414 Henrik Kristoffersen NOR +1.4815 Zan Kranjec SLO +2.299.55. Che manche di Brennsteiner che nonostante un’imprecisione nel finale è quarto a 51 centesimi9.