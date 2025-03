Oasport.it - LIVE Sci alpino, Gigante Hafjell 2025 in DIRETTA: festa Svizzera! Meillard vince la gara, Odermatt le coppe! Italia impalpabile

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA13.34: Altrada dimenticare per l’. De Aliprandini poteva puntare all’ennesima top 10 ma ha sbagliato qualcosa nel finale della seconda manche e si deve accontentare del 19mo posto. E’ lui l’unico azzurro al traguardo. Fuori nella seconda manche Della Vite e Vinatzer13.32.! Terza vittoria in carriera per lui, prima tripletta della stagione per gli svizzeri, 14 centesimi di vantaggio suche si “consola” con la Coppa del Mondo generale e quella di slalom. Sul terzo gradino del podio c’è Tumler che mette la ciliegina sulla torta di una stagione fantastica13.31:all’intermedio ha 58 centesimi di vantaggio13.30: Tumler è dietro acheanche la Coppa del Mondo di, oltre a quella generale.