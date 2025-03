Oasport.it - LIVE Sci alpino, Gigante Hafjell 2025 in DIRETTA: De Aliprandini e Della Vite per la rimonta! Tris svizzero in testa

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA12.40: 19 centesimi di vantaggio per Windingstad all’intermedio12.39: Perde tanto nella parte finale l’austrriaco Feller che denota problemi fisici nel finale: per lui quarto posto a 66 centesimi. Ora Windingstad12.38: All’intermedio Feller ha un vantaggio di 6 centesimi12.37: Va al comando con un decimo di vantaggio l’austriaco Zwischenbrugger che ha fatto la differenza nella parte centrale dove Parand non era stato perfetto. Ora Feller12.37: All’intermedio Zwischenbrugger ha 25 centesimi di ritardo12.36: E’ dietro il tedesco Gratz che nel finale non riesce are ed è secondo a 20 centesimi dalla12.35: Gratz all’intermedio ha 31 centesimi di ritardo12.34: Va incon 1?64 di vantaggio il francese Parand, sfruttando l’errore nel finale di Kranjec.