Oasport.it - LIVE Parigi-Nizza 2025, tappa di oggi in DIRETTA: si fa la classifica sulle Alpi Marittime

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALAGENERALE DELLABuongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti allatestuale della settimadella. La vittoria conquistata nelladi ieri da Mads Pedersen della Lidl-Trek è servita a legittimare ulteriormente la leadership ingenerale di Matteo Jorgenson.La corsa si avvicina all’epilogo, mancano solo due tappe al termine.. Il calendario proponeai partecipanti uno snodo che potrebbe rappresentare il momento decisivo in ottica vittoria finale, la, con arrivo in salita, che parte dae arriva ad Auron dopo 109,3 chilometri.L’americano, orfano del compagno di squadra Vingegaard che è stato costretto al ritiro per i postumi della caduta rimediata nella quinta, guida la corsa con quaranta secondi sul tedesco Florian Lipowitz della Red Bull – BORA – hansgrohe , cinquantanove sul danese Mattias Skjelmose (Lidl-Trek) e 01’20” su Thymen Arensman (INEOS Grenadiers).