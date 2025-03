Oasport.it - LIVE Parigi-Nizza 2025, tappa di oggi in DIRETTA: il gruppo deve recuperare 2? alla fuga nell’ultima salita

LA CLASSIFICA GENERALE DELLA14.46 Il plotone di testa attacca l'ascesa di Auron (7.3 km al 6.9%).14.45 Sempre 2? di margine per la, dietro tante le squadre che si stanno muovendo.14.43 Distacco di poco più di 2? per il, ora in testa al plotone c'è la Red Bull-BORA-Hansgrohe.14.42 10 km al traguardo.14.40 Sempre più vicini all'inizio dell'ascesa finale.14.38 Ilguadagna ancora e porta il suo distacco a 2'20".14.35 Torna a diluviare sul percorso.14.34 Ilaccusa 2'35" di ritardo d.14.31 E' Storer il primo ad esser passato sotto l'arco del traguardo volante di Isola, l'australiano ha guadagnato 6? di abbuono.14.29 Latransita al passaggio intermedio di Isola.