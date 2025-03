Oasport.it - LIVE Parigi-Nizza 2025, tappa di oggi in DIRETTA: fuga con 2’40” sul gruppo, 20 km al traguardo

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLADIDELLA TIRRENO-ADRIATICO DALLE 12.45LA CLASSIFICA GENERALE DELLA14.35 Torna a diluviare sul percorso.14.34 Ilaccusa 2’35” di ritardo dalla.14.31 E’ Storer il primo ad esser passato sotto l’arco delvolante di Isola, l’australiano ha guadagnato 6? di abbuono.14.29 Latransita al passaggio intermedio di Isola.14.27 20 km al.14.26 Il traino di Politt sta permettendo aldi macinare secondi sui battistrada: ora ilpaga 2’45” dalla.14.25 Scoccano le due ore di gara.14.23 Nelsi inizia a spingere. Il plotone viaggia in fila indiana, segno che la velocità è alta.14.21 5 km allo sprint di Isola.14.19 Ritiro per Jefferson Cepeda (Movistar Team).