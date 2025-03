Oasport.it - LIVE Parigi-Nizza 2025, tappa di oggi in DIRETTA: 70 km al traguardo, fuga avanti di 1’30” sul gruppo

LA CLASSIFICA GENERALE DELLA13.25 Scocca la prima ora di gara.13.24 Si ritira Alexander Kristoff.13.22 Terminata la discesa.13.19" il distacco deldalla testa.13.17 70 km al.13.14 In testa altroviamo la Lidl-Trek.13.11 La carovana sta affrontando l'ultimo tratto in discesa di giornata prima che la strada ricominci a guardare all'insù.13.08 Ricordiamo i componenti della: Kelland O'Brien, Mauro Schmid (Team Jayco AlUla), Fred Wright (Bahrain – Victorious), Marco Haller Tudor, Michael Storer (Tudor Pro Cycling Team), Pierre Thierry (Arkéa – B&B Hotels), Andreas Leknessund, Rasmus Tiller (Uno-X Mobility), Clemen Izquierdo, Anthony Perez (Cofidis), Alexandre Delettre, Jordan Jegat (Team TotalEnergies) e Jakub Otruba (Caja Rural – Seguros RGA).