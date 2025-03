Oasport.it - LIVE Parigi-Nizza 2025, tappa di oggi in DIRETTA: 50 km al traguardo, gruppo a 2’40” dalla fuga

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLADIDELLA TIRRENO-ADRIATICO DALLE 12.45LA CLASSIFICA GENERALE DELLA13.47 Aumenta il vantaggio della, ora avanti rispetto aldi quasi 3?.13.46 Skjelmose è fermo a terra. Il danese si ritirerà, sperando che non si sia fatto nulla di grave.13.45 Foratura per Edoardo Affini (Team Visma Lease a Bike).13.43 50 km al.13.42 CADUTA PER SKJELMOSE! Il danese, un po’ distrattamente, si fa sbalzare da uno spartitraffico e sbatte violentemente il fianco al suolo.13.40 La Visma Lease a Bike fa il ritmo nel.13.38” il ritardo del plotone dai quindici battistrada.13.36 60 km al.13.33 Piove in maniera consistente sulla corsa.13.28 La strada ora presenta una pendenza costante a salire, fino di fatto ad arrivare all’ascesa conclusiva dove si determineranno gli esiti della