Oasport.it - LIVE Parigi-Nizza 2025, tappa di oggi in DIRETTA: 30 km al traguardo, ritiro per Skjelmose

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLADIDELLA TIRRENO-ADRIATICO DALLE 12.45LA CLASSIFICA GENERALE DELLA14.14 Il vantaggio non diminuisce. Sempre 3? di margine per i battistrada sui fuggitivi.14.10 30 km al.14.08 Adesso la strada aumenterà leggermente di pendenza, prima di imboccare l’ascesa che porta ad Auron.14.03 Ad Auron, località d’arrivo dellaodierna, sta nevicando.14.02 Dietro è Nils Politt (UAE Emirates – XRG) a fare l’andatura.14.01 E’ Julian Alaphilippe a tirare il gruppo di testa: il transalpino sta impartendo un ritmo per nulla banale da mantenere.14.00 Davanti comunque si spinge: la velocità media infatti è salita fino a toccare i 44 km/h.13.59 20 km allo sprint di Isola.13.56 40 km al.13.55 Occhio perché in questo momento Michael Storer andrebbe a finire sotto il minuto di distacco da Jorgenson nella generale: l’australiano infatti pagava 3:55 dalla testa dopo ladi ieri.