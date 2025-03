Oasport.it - LIVE MotoGP, GP Argentina 2025 in DIRETTA: qualifiche e Sprint Race, Bagnaia sfida Marquez

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACome seguire lee lain tv/streaming – La cronaca della FP1 – La cronaca delle pre-Buona sera e bentrovati alladelledellaa Termos de Rio Hondo, secondo appuntamento del Mondialedi. Inlairidata riprende e sarà sicuramente un sabato molto intenso su una pista che si presta alle interpretazioni e in cui anche il differentello di grip potrebbe essere un fattore discriminante.Francescolancia il guanto dia Marc. Inutile negarlo, con Jorge Martin costretto a stare fermo per i suoi infortuni, il duello interno al team ufficiale Ducati è quello che ci si aspetta maggiormente. In Thailandia Marc ha fatto capire con estrema chiarezza le sue intenzioni, andandosi a prendere pole-position, vitoria nellae affermazione nella gara domenicale.