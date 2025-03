Oasport.it - LIVE MotoGP, GP Argentina 2025 in DIRETTA: Marquez vuole il bis, Bagnaia cerca la rimonta

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA GRIGLIA DI PARTENZA18.47 Il pilota più vincente nell’era moderna è Marcche ha trionfato nel 2014, 2016 e 2019. Nelle ultime otto edizioni per quattro volte il pole-man non ha vinto la gara.18.45 Entrano in azione i piloti che stanno percorrendo il giro di allineamento per posizionarsi sulla griglia di partenza.18.43 Persaranno importanti i primi giri. In Thailandia l’azzurro ha sofferto a trovare immediatamente il ritmo dei fratelliche nelle prime tornate hanno creato il vantaggio. Per Pecco potrebbe anche andare bene piazzarsi e limitare i danni: il Mondiale è lungo ed è fondamentale, in primis, la costanza.18.40 20 minuti alla partenza!18.38 Insi è corsa una sola sprint race nel 2023. A vincere fu Brad Binder su KTM davanti a Marco Bezzecchi e Luca Marini.