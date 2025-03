Oasport.it - LIVE MotoGP, GP Argentina 2025 in DIRETTA: iniziate le qualifiche. Tanti italiani in Q1

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.00 5 minuti al termine della Q1. I piloti si lanciano per l’ultimo tentativo.14.58 6° Marini, 11° Bastianini, 12° Savadori.14.57 I piloti rientrano ai box. 7 minuti al termine.14.55 Si migliora Morbidelli. 1’37?312. E’ nettamente al comando con 375 millesimi su Miller e 480 su Ogura. Qualificazione ipotecata.14.54 Morbidelli al comando davanti a Miller nelle battute iniziali della Q1.14.51 Tardozzi: “Siamo tutti protesi a riportare Bagnaia alle posizioni che gli competono“. Gli antichi romani dicevano: excusatio non petita, accusatio manifesta.14.50 Iniziata la Q1. 15 minuti di durata.14.48 Marini, Vinales, Morbidelli, Bastianini, Fernandez, Savadori, Chantra, Mir, Miller, Aldeguer, Ogura e Oira: questi i piloti che prenderanno parte alla Q1.