Oasport.it - LIVE MotoGP, GP Argentina 2025 in DIRETTA: iniziate le FP2. Sessione chiave per Bagnaia

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.14 Zarco davanti con una Honda in crescita. Chiaramente sono solo le primissime battute.14.13 Gomme medie usate per Marquez. Media all’anteriore e soft al posteriore per, anche per lui mescole usate.14.12 Cielo nuvoloso a Termas de Rio Hondo, completamente coperto. Non dovrebbe però piovere.14.11 Subito tutti i piloti in pista.14.10le FP2.14.09per Francesco: deve assolutamente trovare una quadratura del cerchio. Non può permettersi un altro fine settimana come in Thailandia.14.07 Le FP2 dureranno 30 minuti.14.06 I POLEMEN DEL GP D’2014 – MARQUEZ Marc ESP {Honda}2015 – MARQUEZ Marc ESP {Honda}2016 – MARQUEZ Marc ESP {Honda}2017 – MARQUEZ Marc ESP {Honda}2018 – MILLER Jack AUS {Ducati}2019 – MARQUEZ Marc ESP {Honda}2022 – ESPARGARO’ Aleix ESP {Aprilia}2023 – MARQUEZ Alex ESP {Ducati}14.