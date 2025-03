Oasport.it - LIVE MotoGP, GP Argentina 2025 in DIRETTA: inizia la Q2. Fratelli Marquez favoriti, Bagnaia per la prima fila

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.15 Subito in pista siasia Marc.15.15TA LA Q2!15.14 Alexha un grande feeling con Termas de Rio Hondo. Nel 2023 fu proprio lui a conquistare la pole.15.12 Per quanto visto sin qui, sarebbe una sorpresa non vedere i duenelle prime due posizioni. Vediamo se arriverà un sussulto da, magari da.15.11 Cielo sempre coperto, temperatura di 19°.15.10 La Q2 inizierà alle 15.15 e durerà 15 minuti.15.09 Dopo aver lasciato rispettivamente Aprilia e Ducati, Vinales e Bastianini sono finiti nell’anonimato. La KTM è in difficoltà, figuriamoci poi con un team non ufficiale.15.08 4° Aldeguer, poi Ogura, Marini, Oira, Fernandez, Chantra, Vinales, Bastianini e Savadori.15.07 Termina la Q1.