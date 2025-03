Oasport.it - LIVE MotoGP, GP Argentina 2025 in DIRETTA: doppietta dei fratelli Marquez, 3° un buon Bagnaia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA GRIGLIA DI PARTENZA19.21 Dominio!! Marcvince la Sprint Race davanti ad Alex e.-1 Può amministrareche ha 898 millesimi di vantaggio su Alex.-1 Inizia l’ultimo giro per Marc-2 Bezzecchi guadagna qualcosa su Morbidelli che ora ha un distacco di 528 millesimi-2 Acosta tenta una staccata impossibile per ripassare Mir. Il pilota KTM non riesce a fermare la moto e finisce largo-2 Giro in 1:37.853 per Marcche è un metronomo. Alex egirano con appena 18 millesimi di differenza.-3 Mir sorpassa Acosta e sale in ottava posizione.-3 Si forma un trenino italiano per la quinta posizione. Di Giannantonio ha 787 millesimi di vantaggio su Bezzecchi che ha un margine di 0.472 su Morbidelli.-3 Giro dopo giro Marccontinua a guadagnare sul fratello.