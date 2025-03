Oasport.it - LIVE MotoGP, GP Argentina 2025 in DIRETTA: Bagnaia cerca la rimonta nella sprint race

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA GRIGLIA DI PARTENZA18.26 Nelle qualifiche di questo pomeriggio Marquez ha dimostrato il grande feeling con questa pista firmando il nuovo giro veloce. Lo spagnolo ha stoppato il cronometro in 1:36.917 chiudendo una sessione dominata dall’inizio alla fine.18.23 All’Autodromo Termas de Rio Hondo entra nel vivo il week-end della. Alle 19.00 scatterà il semaforo verde dellacon Marc Marquez in pole position.18.20 Buon pomeriggio amici ed amiche di OA Sport e bentornati allatestuale dellaal GP dell’.15.35 Grazie per averci seguito, amici di OA Sport. Appuntamento alle 19.00 per la. Un saluto sportivo.15.33 L’unico rivale credibile sarebbe, ma Pecco continua a litigare con la Ducati.