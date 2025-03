Oasport.it - LIVE MotoGP, GP Argentina 2025 in DIRETTA: Alex Marquez si conferma il primo rivale del fratello

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.26 Bagnaia torna in pista, ancora con media all’anteriore e soft al posteriore usate.14.25 Fase di stasi, quasi tutti i piloti ai box per analizzare i dati. 15 minuti al termine della sessione.14.22in testa con 0.170 su Zarco, 0.188 sulMarc, 0.222 su Di Giannantonio. 11° Bagnaia a 0.747. Pecco era partito abbastanza bene, poi sono tornati i problemi.14.21si migliora di ulteriori 197 millesimi. In questo momento ildi Marcè proprio il.14.21 Bagnaia rientra ai box. Non pensiamo che sia contento.14.20 Sta iniziando a faticare Bagnaia. Sono già due passaggi che fa registrare tempi alti.14.20 1’47?992 per, è al comando con 17 millesimi su Zarco.14.19 Bagnaia per ora è decimo a mezzo secondo.