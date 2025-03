Oasport.it - LIVE Italia-Irlanda, Sei Nazioni rugby 2025 in DIRETTA: si parte alle 15.15, azzurri chiamati alla prova d’orgoglio

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14:58 Buon pomeriggio e ben ritrovati nellascritta di. Tra poco più di 15 minuti via all’ultimo incontro del Seidegli.Buongiorno e benvenuti nellatestuale del match valido per la quinta ed ultima giornata del Seitraed. L’Olimpico di Roma accoglie gliper l’ultima volta nella speranza di evitare il cucchiaio di legno. Sfida a distanza con il Gs, che ospita l’Inghilterra, mentre la Francia ha il match point per il trofeo tra le mura amiche al cospetto della Scozia.Squadra di Gonzalo Quesada che cercherà di tirare un brutto scherzo agli irlandesi nei giorni dell’importante festa di San Patrizio. Sette i cambi rispetto all’ultima uscita conn che torna titolare come estremo con Capuozzo e Ioane ali.