Oasport.it - LIVE Italia-Irlanda 17-22, Sei Nazioni rugby 2025 in DIRETTA: prestazione maiuscola degli azzurri

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17:16 Man of the match Sheehan, autore di tre mete.che momentaneamente si porta al comando della classifica con 19 punti, tre in più della Francia e 4 meglio dell’Inghilterra. Queste ultime due compagini giocheranno però in giornata rispettivamente contro Scozia e Galles.17:14 E’ arrivata nell’ultimo match di quest’edizione la miglior. che hanno ottenuto il punto bonus difensivo issandosi a quota 5. Applausi per gli uomini di Quesada, che senza le ingenuità di Lamaro e Vintcent avrebbero messo ancor più paura agli irlandesi.FINE PARTITA:17-2280?- Finisce con un’altra ingenuitàna. Nicotera commette un intervento senza senso, rimediando il terzo cartellino giallo per l’. Partita splendidauomini di Quesada, peccato per le sciocchezze che ci hanno costretto in inferiorità per oltre 30 minuti.