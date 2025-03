Oasport.it - LIVE Italia-Irlanda 17-22, Sei Nazioni rugby 2025 in DIRETTA: la meta di Varney riaccende l’Olimpico

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA64?- ALLAN! Non sbaglia Tommaso!1722.63?-AAAAA! Un lampo in inferiorità numerica! Capuozzo rompe un placcaggio, calcia verso l’aria diavversaria e con un pizzico di fortuna l’ovale termina in zona, che schiaccia in.62?- Tifosi irlandesi che si fanno sentire al. Davvero un peccato per gli uomini di Quesada, che hanno regalato praticamente un tempo di superiorità numerica agli avversari.59?- Sbaglia ancora Crowley, alla terza trasformazione mancata.58?-. Spettacolare calcetto di Hansen. per il solito Sheehan.57?- Fallo di Zuliani. Punizioneche ha ormai il match in pugno nonostante il vantaggio non eccessivo. Ci siamo complicati la vita.56?- Ci salviamo dalla, ma non dalla revisione sul cartellino comminato a Vintcent, che diventa rosso.