Oasport.it - LIVE Italia-Irlanda 10-17, Sei Nazioni rugby 2025 in DIRETTA: cartellino giallo per Vintcent

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA49?- Piove sul bagnato.per, che sul drop di Garbisi entra pericolosamente sulla testa dell’avversario. Sta per entrare Lamaro, ma saremo quantomeno altri 10 minuti in inferiorità.48?- Sbaglia ancora Crowley.1017.47?- Meta. Ancora una volta Sheehan sfrutta la potenza della maul avanzante dei suoi.46?- Si ritorna sul vantaggio non acquisito per il fuorigioco di Fischetti.46?- Azione rocambolesca a cavallo della linea di meta azzurra.che si salva grazie all’in avanti di Ryan.44?- Infortunio anche per Page-Relo, che lascia il campo. Entra Varney.44?- Ci salviamo. Azione alla mano insistente degli irlandesi, ma Sheehan non riesce fortunatamente a controllare l’ovale. Rimessaall’interno dei nostri 22.