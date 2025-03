Oasport.it - LIVE Italia-Irlanda 10-12, Sei Nazioni rugby 2025 in DIRETTA: termina il primo tempo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16:05 Peccato per l’epilogo di un nuovo ottimodella squadra guidata da Quesada. Ingenuità non da capitano per Lamaro, che scuote la testa sulla panchina riservata a coloro che sonoraneamente fuori. A tra poco per la ripresa!FINE41?- Erroraccio di Crowley, che sbaglia la trasformazione.1012.40?- Meta. Che beffa. La maul irlandese ci punisce oltremodo con Sheehan.39?- Che ingenuità di Michele Lamaro, che disturba volontariamente il mediano avversario rimediando un cartellino giallo che potrebbe essere dente. Punizione, che chiude nei nostri 10 metri.38?- Arriva il tenuto di Ioane. Punizione, che si riverserà nei nostri 22. Chiudiamo in difesa ilparziale.37?- Non una gran giocata degli azzurri, che dalla touch calcianomente nei 22 avversari.