Oasport.it - LIVE Italia-Irlanda 10-12, Sei Nazioni rugby 2025 in DIRETTA: cartellino giallo per Lamaro

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA44?- Infortunio anche per Page-Relo, che lascia il campo. Entra Varney.44?- Ci salviamo. Azione alla mano insistente degli irlandesi, ma Sheehan non riesce fortunatamente a controllare l’ovale. Rimessaall’interno dei nostri 22.42?- In avanti degli azzurri. Si riprende con la mischia chiusa in favore degli ospiti.41?- Ostruzione irlandese nel tentativo di recuperare l’ovale. Andiamo a giocare nella metà campo avversaria e soprattutto facciamo scorrere il cronometro. Ricordiamo che l’è in inferiorità numerica per il.41?- Drop di Crowley, si riparte.SECONDO TEMPO16:05 Peccato per l’epilogo di un nuovo ottimo primo tempo della squadra guidata da Quesada. Ingenuità non da capitano per, che scuote la testa sulla panchina riservata a coloro che sono temporaneamente fuori.