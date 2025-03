Oasport.it - LIVE Italia-Irlanda 0-0, Sei Nazioni rugby 2025 in DIRETTA: inizia il primo tempo!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15:15 Atmosfera come sempre fantastica e squadre che si dispongono nelle rispettive metà campo. Si parte!15:13 Tutti in piedi e mano sul cuore per il canto deglini!15:12 E’ il momento degli inni nazionali. Si parte con Ireland’s call.15:11 Minuto di silenzio per ricordare la scomparsa di Riccardo Agabio, ex vice presidente del CONI e storico presidente onorario della Federazionena di Ginnastica.15:09 Accolte dall’applauso del pubblico entrano in campoed.15:07a piovigginare sull’Olimpico, nuovamente gremito. Pioggia che potrebbe dunque rappresentare un ostacolo per il gioco alla mano.15:03 Super saturday che chiuderà l’edizione. Tutto è ancora in ballo, dalla vittoria al cucchiaio di legno.