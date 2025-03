Oasport.it - LIVE Italia-Danimarca, Mondiali curling femminile 2025 in DIRETTA: pochi minuti all’esordio iridato delle azzurre

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.49 Il teamno sarà composto da Stefania Constantini (skip), Giulia Zardini Lacedelli (third), Elena Mathis (second), Giulia Romei (lead) e Marta Lo Deserto (alternate). Quest’ultima ha avuto un contrattempo fisico nelle ultime settimane, ma è ugualmente presenta a Uijeongbu con la nazionale.10.46 L’proverà a difendere il quarto posto ottenuto lo scorso anno, con il sogno di raggiungere la medaglia. Lo scorso anno lene sconfissero 7-3 lanei quarti di finale, per poi arrendersi a Svizzera e Corea del Sud per 6-3.10.43 A Uijeongbu (Corea del Sud) vanno in scena idi. L’esordisce nella sessione serale in un match di altollo: leaffronteranno lanella rivincita dei quarti di finale della passata stagione.