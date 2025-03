Oasport.it - LIVE Italia-Danimarca 6-7, Mondiali curling femminile 2025 in DIRETTA: inizia in salita il percorso delle azzurre, le danesi vincono all’extra-end

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.10 Termina qui latestuale di. Vi ringraziamo per aver scelto di seguire quest’evento insieme a noi e vi invitiamo a rimanere sempre aggiornati sul nostro sito. Buon proseguimento di giornata a tutti voi.14.08 L’tornerà in campo nella notte per la sfida al Giappone in programma per le 9.00 locali, l’una del mattinona. Domani letorneranno sul ghiaccio anche la sera per la sfida agli Stati Uniti d’America.14.06 Questi i risultati degli altri tre incontri di questa sessione serale:Svizzera – Stati Uniti d’America 5-4Svezia – Turchia 8-1Scozia – Canada 8-714.04inil cammino iridato dell’. Lehanno perso contro la, non tra le favorite di questo torneo, ed ora sono chiamate a rincorrere.