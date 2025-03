Oasport.it - LIVE Italia-Danimarca 6-5, Mondiali curling femminile 2025 in DIRETTA: mano rubata per le danesi nel nono end

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.28 L’avrà il martello nel decimo end.13.27 È leggermente lungo il tiro di Constantini che si appoggia alle spalle della gialla.da uno per leche si riportano a contatto.6-5.13.25 Nuova guardia per Dupont, perfettamente in linea con la gialla a punto. Al momento ci sono tre stonein casa, ma c’è lo spazio per entrare.13.25 Constantini boccia l’ultima stone giocata dalle, spostando anche la rossa in casa.13.24 Dupont posiziona una guardia in casa a protezione della stone a punto.13.23 Zardini Lacedelli gioca sulla rossa in casa, riuscendo a tenere la battente sul lato destro ed alle spalle della gialla.13.22 Buon tiro di Halse che entra in casa giocando alle spalle della rossa a punto.