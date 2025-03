Oasport.it - LIVE Italia-Danimarca 5-3, Mondiali curling femminile 2025 in DIRETTA: le azzurre provano ad allungare

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.39 Si ferma sulla tee line la prima stone di Romei12.39 Lainizia con una guardia sulla center line.SETTIMO END12.37 Rischia di essere corto il tiro di Dupont con la stone che però supera la rossa più vicina e si ferma.5-3.12.36 Il tiro di Constantini termina poco oltre la casa. Al momento sono tre le rosse a punto, nonostante una gialla in casa.12.35 Madeleine Dupont gioca una stone lunghissima negli ultimi centimetri di casa.12.33 La situazione al momento è la seguente: ci sono due guardie basse danesi sulla destra della casa con alle loro spalle due rosse larghe ma a punto. La stone più vicina al centro è una rossa che è negli ultimi centimetri dell’anello più esterno.12.33 Ottima promozione di Constantini che sfrutta la guardiana per bocciare la gialla a punto riuscendo però a mantenere in casa la rossa alle sue spalle.