Oasport.it - LIVE Italia-Danimarca 4-2, Mondiali curling femminile 2025 in DIRETTA: tornano avanti le azzurre

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.01 Denise Dupont piazza una guardia sul lato sinistro della pista.12.00 Romei gioca la prima stone di questo end al centro della casa. Il tiro dell’azzurra è leggermente corto con la pietra che è sulla center line ma non sulla tee line.QUINTO END11.59 Senza alcun problema Constantini trova il secondo punto.4-2.11.58 Bocciata di Dupont che però riesce a rimuovere solamente una rossa. Casa spalancata per Constantini che può piazzare il secondo punto e riportare l’di due.11.57 Constantini boccia la stone danese e piazza la seconda rossa in casa11.56 Cambia strategia la: Madeleine Dupont gioca un hit and roll sulla prima stonena e si porta nel lato sinistro mettendosi dalla seconda rossa in casa.