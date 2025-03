Oasport.it - LIVE Italia-Danimarca 2-2, Mondiali curling femminile 2025 in DIRETTA: subito grande equilibrio

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.38 Lava in casa dal lato opposto rispetto alla stone a punto.11.37 Bocciata di Mathis che gioca sulla guardiana, promuovendola verso la gialla in casa. Il risultato è un’unica stone in gioco, quella danese sul lato destro della casa.11.37 Hit and roll di Holtermann con la battente che va a coprirsi alle spalle della guardia danese sulla center line.11.36 Entra in casa Romei con una stone centrale, leggermente spostata sulla destra.11.35 Troppo lento il tiro danese con la stone che non entra in gioco.11.34 Romei piazza una stone a pochi millimetri da quella danese, coprendo il fronte sinistro.11.34 Denise Dupont gioca una guardia alta che pizzica la center line.TERZO END11.32 Dupont gioca sull’ultima stone dell’, mantiene la battente al centro e piazza il secondo punto.