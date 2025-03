Oasport.it - LIVE Italia-Danimarca 2-0, Mondiali curling femminile 2025 in DIRETTA: ottimo inizio per le azzurre

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.25 Leggermente lungo il secondo tiro di Halse con la gialla che si appoggia alla rossa in casa senza trovare una perfetta copertura.11.25 Bocciata di Zardini Lacedelli con la gialla che poi porta fuori anche la rossa già presente in casa.11.24 Entra in casa Halse con la gialla che si ferma poco prima della rossa.11.23 Hit and roll di Zardini Lacedelli con la battente che diventa una guardia parziale per la rossa in casa.11.23 Holtermann piazza allora una nuova guardia, leggermente più alta della precedente.11.22 Mathis boccia la guardia delle danesi.11.21 La prima stone giocata da Holtermann è sulla destra, alle spalle della guardia ma di poco oltre la casa.11.20 Arriva la bocciata di Mathis. Escono dalla casa sia la stone gialla che quella rossa.