Oasport.it - LIVE Italia-Danimarca 0-0, Mondiali curling femminile 2025 in DIRETTA: inizia la rassegna iridata delle azzurre

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.11 Ottima giocatadanesi che bocciano la stonena sulla sinistra e si riportano dal lato opposto della casa, posizionandosi davanti all’ultima rossa giocata. C’è però spazio tra le due stone per una bocciaa.11.10 Anche l’gioca verso destra con una stone lunga.11.09 Hit & roll per le danesi che bocciano la rossa al centro della casa e si riportano sulla destra alle spalle della propria guardia. La stone gialla è rimasta in casa per un nulla.11.09 Si prosegue a bocciare. Dopo 4 tiri per parte l’ha due stone in casa: una centrale ed una sulla sinistra.11.09 Ancora una bocciatadanesi.11.08 Giocata in fotocopiacon la battente che è di poco fuori dal secondo cerchio11.08 Arriva la bocciatadanesi che giocano sulla prima stonena lasciando la battente al centro.