Oasport.it - LIVE F1, GP Australia 2025 in DIRETTA: Verstappen davanti a metà Q3, tre piloti in 84 millesimi!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA GRIGLIA DI PARTENZAARRIVA LA PIOGGIA: C’E’ UN PIANO B PER L’ORARIO DELLA GARA6.59è 3° a 0.385. Non si migliora Leclerc.6.59 Norris fa ancora meglio: 0.084 su Piastri.6.59 Piastri al comando con 0.491 su. Tempo folle.6.58 Norris nettamenteal primo intermedio, quasi un decimo di vantaggio.6.58 Piastri è il primo a lanciarsi tra i big. Occhio ad eventuali bandiere gialle.6.57 Tre minuti al termine delle qualifiche.6.56 Ientrano in pista per l’ultimo tentativo. Tutti con gomme soft nuove. Ci si gioca tutto.6.55 Leclerc deve assolutamente migliorarsi, altrimenti rischia la terza fila. Difficilmente entrambe le McLaren sbaglieranno ancora nel loro secondo tentativo.6.54 AQ3 comandaa Russell, Leclerc, Piastri, Albon, Tsunoda, Hamilton, Gasly, Sainz e Norris (senza tempo).