Oasport.it - LIVE F1, GP Australia 2025 in DIRETTA: subito bandiera rossa

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA2:36 Le immagini del fuori pista di Bearman, altro errore per lui dopo quello di ieri. Errore molto banale per il britannico che, al secondo giro, ha toccato l’erba con la ruota destra.We have a red flag!Ollie Bearman is into the gravel on his first push lap in FP3#F1 #AusGP pic.twitter.com/PL0JyDS69F— Formula 1 (@F1) March 15,2:35 Difficile che il Team possa ripristinare la monoposto. Il giovane pilota affronterà le qualifiche con pochissimi riferimenti.-56 minuti: attenzione!! Fuori pista Bearman, inizio da incubo per il classe 2005. Il pilota fuori in curva 11.-57 minuti: dentro anche Piastri, Leclerc, Hadjar, Tsuona, Norris. Tutti con la bianca.-58 minuti: gomma bianca invece per Hamilton-59 minuti: in pistaBearman, che ha montato le gomme medie.