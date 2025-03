Oasport.it - LIVE F1, GP Australia 2025 in DIRETTA: riprende la FP3 dopo la bandiera rossa

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA-42 minuti: Verstappen segna 1:17.632-43 minuti: entrano Sainz e Verstappen.-43 minuti: Hamilton è rientrato ai box.-44 minuti: intanto è entrato in pista Lawson.-45 minuti: i primi tempi: Doohan segna 1:19:221, segue Ocon a +0.842.-46 minuti: primo giro per Doohan.-47 minuti: gomma gialla per Lewis Hamilton.-48 minuti: gommaper Ocon e Doohan.-49 minuti: in pista ci sono Hamilton, Leclerc, Alonso, Stroll, Ocon, Doohan.SI RIPARTE!2:40 Tra un minuto si ricomincia.2:40 Sono passati dieci minuti dall’inizio della sessione, ma si è corso davvero pochissimo a causa del pasticcio di Bearman.2:38 Intanto la temperatura dell’asfalto ha superato i 40 gradi. Adesso sono 41.2:37 Gli addetti ai lavori stanno trasportando la monoposto di Bearman fuori dalla pista.