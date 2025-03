Oasport.it - LIVE F1, GP Australia 2025 in DIRETTA: Piastri svetta nella FP3, Leclerc quarto. Alle 6:00 le qualifiche

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3:39 E’ tutto al momento, Amici di OA Sport! Grazie per aver condiviso con noi questa sessione notturna. L’appuntamento è per le 6:00, orario d’inizio delle! A più tardi!3:37 Fa piacere la risposta di Antonelli che, dopo un venerdì molto teso, si è finalmente sciolto dando delle risposte molto interessanti.3:36 Punto di domanda per la Ferrari, comunque vicina, pronta a giocarsela con. Leggermente più lontano invece Hamilton.3:35 Ci sono molteplici scenari in vista delle. Sembra una inversione di tendenza rispetto allo scorso anno. Sono infatti in tanti a puntare alla pole.3:34 Questa dunque la classifica della FP3PosDriverGapTyreTYRES USED1OscarMcLaren1:15.92142George RussellMercedes+0.