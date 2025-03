Oasport.it - LIVE F1, GP Australia 2025 in DIRETTA: Norris davanti a Verstappen a metà Q1. La Ferrari insegue

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAARRIVA LA PIOGGIA: C’E’ UN PIANO B PER L’ORARIO DELLA GARA6.15 Tre minuti al termine. Le duesono rientrate ai box, così come le McLaren.6.14 Peraltro c’è un 20% di possibilità che possa piovere anche sul finire di queste qualifiche. Il cielo si sta annuvolando.6.13al comando con 0.106 su, 0.117 su Leclerc e 0.150 su Piastri. 7° Hamilton a 0.490. Le qualifiche di oggi possono contare relativamente: domani è attesa la pioggia. E potrebbe cambiare tutto.6.12 Tanta fatica anche per Andrea Kimi Antonelli, 14° a 0.854. Con gomme soft. Sta rischiando di non superare il taglio.6.12si migliora: 1’15?912. Lawson finisce nella ghiaia con la Red Bull: al momento il neozelandese è 17° e a rischio eliminazione.6.10 Risale Leclerc ed è terzo a soli 26 millesimi da