Oasport.it - LIVE F1, GP Australia 2025 in DIRETTA: McLaren velocissima in Q2, la Ferrari non ruba l’occhio

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAARRIVA LA PIOGGIA: C’E’ UN PIANO B PER L’ORARIO DELLA GARA6.29 Implacabili le: 1’15?468 per Piastri, al comando con 0.088 sul compagno di squadra Norris. 3° Verstappen a 0.220. Leclerc 5° a 0.370, 7° Hamilton a 0.605.6.29 Russell si conferma veloce ed è secondo a soli 0.110 da Verstappen.6.28 1’15?688 per Verstappen, è un tempone. Leclerc paga 150 millesimi, Hamilton 385. Continua a faticare il britannico.6.27 Piloti in pista con gomme medie. Verstappen più veloce di Leclerc nei primi due intermedi.6.26 Hamilton ha fatto tanta fatica in Q1. Ad un certo punto si è ritrovato in 14ma posizione ed è stato costretto a migliorarsi nell’ultimo tentativo per evitare rischi.6.25 Iniziata la Q2. 15 minuti di durata e altri 5 piloti da eliminare.